Mbappé, el corazón del Mónaco que empezó en los suburbios: "No tenía ni botas"

NACIÓ EL AÑO DEL MUNDIAL DE FRANCIA: 1998

"El presidente me vio en la banda y me dijo: 'ven conmigo' y en el vestuario me dio una camiseta y unos pantalones. No tenía ni botas", recuerda Mbappé antes de recalar en la cantera del Mónaco con 15 años. Buffon bromea al reconocer que él jugó el Mundial de Francia '98, año en que nació Mbappé. Ahora, este joven asombra a Europa y varios grandes clubes se lo rifan.