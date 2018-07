Di Francesco: "No hemos preparado el partido ante el Liverpool en función de Salah"

"Jugamos contra un rival muy agresivo y es simplista pensar solo en Salah. No hemos preparado el partido en función de Salah. Ya no está aquí con nosotros, pero puedo contar con otros como ünder. Obviamente nos centraremos más en sus mejores jugadores, no solo en Salah", señaló Di Francesco este lunes en rueda de prensa.

El técnico 'giallorosso' cree que será importante "ser todavía más equipo y repetir el rendimiento realizado ante el FC Barcelona a nivel colectivo". "Tendremos que estar a la par de ellos para poder competir", comentó.

"El Liverpool cuenta con una gran calidad y de entre los ochos que llegaron a cuartos son los que saben jugar mejor con verticalidad inmediatamente. Pero nosotros, en este momento, hemos crecido mentalmente y espero que esta fuerza mental la llevemos al campo también", añadió.

El preparador romanista fue ambicioso. "Nuestra ambición es llegar a la final de Kiev y jugarla hasta el final, sobre todo esto no hay dudas. El Liverpool se va a encontrar un rival muy preparado y fuerte", advirtió.

Di Francesco confesó que le gusta "mucho la filosofía" de Juergen Klopp, técnico 'red'. "Estoy alerta por jugar ante un equipo con un entrenador tan bueno, pero creo mucho en mi propia filosofía. Klopp es un gran técnico y ha ganado muchos títulos, pero queremos estar en la final", recalcó.

El técnico de la Roma eludió hablar del once, aunque reconoció que tiene una duda entre Under y Schick. "Mi equipo está acostumbrado a jugar con dos sistemas diferentes, con defensa de tres o de cuatro. Lo decidiré sobre la marcha, pero lo más importante es nuestra filosofía" Queremos aprovechar los puntos débiles del Liverpool", detalló.

Además, reconoció que "no se puede comparar al Liverpool con ninguno" de sus rivales en la Serie A. "Es un equipo de calidad en la Liga de Campeones, pero estamos aquí para hacer nuestro fútbol e imponer nuestro estilo", aseveró, resaltando que Anfield es "increíble". "La belleza de los estadios ingleses es increíble, en Italia no estamos acostumbrados a tener a los aficionados tan cerca", apuntó.