Fran Escribá lamenta la actuación arbitral: "Te queda la rabia de haber llegado 0-1 al descanso"

"A lo mejor con el 0-1, si hubiéramos llegado con ese penalti al descanso, ellos hubieran podido pensar que se les pone difícil el partido, a ver temblado un poquito ya y nosotros habernos crecido. Luego el penalti final no voy a decir si era o no porque ya era anecdótico porque no hubiéramos podido hacer dos goles" sentenciaba el técnico del submarino amarillo.

Las numerosas bajan del Villarreal CF pasan factura al equipo

Escribá, señaló tras la eliminación de su equipo en la ronda previa de la Liga de Campeones que las numerosas bajas con las que han afrontado la eliminatoria ante el Mónaco han sido un lastre demasiado pesado. "Esta competición no ha llegado en el mejor momento. Hemos notado muchos las numerosas bajas. No vamos a poner excusas pero sinceramente es un lastre demasiado duro para una eliminatoria como esta", apuntó rueda de prensa.

"Creo que el equipo hizo todo lo que podía pero no se dio. Tuvimos alguna opción en la primera parte pero no tuvimos fortuna en ese momento clave y luego a partir de ahí las cosas comenzaron a complicarse y cada vez era más difícil. No tengo que reprochar nada a mis jugadores, lo dieron todo y solo nos queda pensar en la Liga y en que esto ya ha acabado", comentó.

A pesar de la decepción que supone no poder disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, el técnico valenciano aseguró que "no creo que esta eliminación nos pase factura anímica".

"El equipo es bastante consciente de lo que ha sucedido y que ahora hay que jugar la Europa League y debe seguir compitiendo. Además tenemos ahora un partido como el del Sevilla, que es muy complicado en una competición tan importante como es la Liga", recordó.

"Todos queríamos jugar la Liga de Campeones pero no ha podido ser y hay que continuar", concluyó Fran Escribá.