Traspiés del Oporto de Casillas en Do Dragao contra el Besiktas

Un acertado Besiktas, que supo aprovechar sus oportunidades ante el Oporto, se llevó hoy los tres puntos en el Estadio Do Dragão (1-3) gracias a los goles del brasileño Talisca, el turco Tosun y el holandés Babel. A pesar de la intensidad de los 'dragones' en varias etapas del partido, los turcos, mejor plantados en el césped, ganaron al Oporto en el plano táctico y se aseguraron la victoria en el estreno en Liga de Campeones.

Do Dragão acogió el estreno en la Liga de Campeones como un partido especial, ya que recibió a dos viejos conocidos del club, los portugueses Quaresma y Pepe, que no pudieron ser animados por la hinchada turca porque el propio Besiktas había solicitado a sus aficionados que no viajasen a Portugal para evitar incidentes.

Casillas encaja su primer gol de la temporada

Con un inicio del partido muy igualado, fue Talisca, ex del rival Benfica y pitado por la grada blanquiazul cada vez que tocaba un balón, quien logró desequilibrar el encuentro hacia los turcos al cabecear a las redes un centro lanzado por el portugués Quaresma en el minuto 13.

Casillas, que sumó un nuevo récord al convertirse en el jugador con más partidos en competiciones UEFA de la historia, no tuvo opciones para detener el balón y encajó así su primer gol de la temporada, ya que había logrado mantener la portería a cero en las cinco primeras jornadas de Liga.

Tras sufrir el gol, el Oporto se vino arriba y buscó el empate con ahínco, con un aviso del español Óliver Torres, que estrelló un fuerte disparo en el palo. El empeño dio sus frutos y los 'dragones' consiguieron el empate en el minuto 21 con un autogol de Tosic en la secuencia de un lanzamiento de córner del brasileño Alex Telles.

El Besiktas golpea de nuevo

Sin embargo, y a pesar de que el Oporto no se conformó y se lanzó a por la victoria, fue el Besiktas quien rápidamente volvió a ponerse en ventaja. Un derechazo desde fuera del área de Tosun, que pasó entre la defensa blanquiazul, subió al marcador en el minuto 27.

El técnico luso Sérgio Conceição aprovechó el descanso para oxigenar la medular y dio entrada al luso André André y al brasileño Otávio, con los que el Oporto aumentó la intensidad e inició un asedio a la portería del español Fabri.

Pero los minutos fueron pasando y los numerosos saques de esquina, las aproximaciones del delantero brasileño Soares e incluso un posible penalti no pitado por una mano dentro del área no fueron suficientes para anular la ventaja del Besiktas, bien plantado sobre el césped.

A falta de goles, la grada lusa dedicó los aplausos a Quaresma cuando salió del césped para dejar su puesto al español Álvaro Negredo, que acabó contribuyendo a la victoria turca.

Babel remata la faena

En el minuto 85, el español recibió un balón en la banda derecha y se lo dejó atrás a Babel, que desde el área grande remató a puerta y consiguió el gol a pesar de que Casillas llegó a rozar la pelota con los guantes.