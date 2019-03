Zidane: "Si hubiera coincidido con Cristiano en un equipo, él sería la estrella"

Tu Once Ideal

Una final "merecida"

Nosotros estamos preparados. Para llegar hasta aquí hemos trabajado muchísimo. Ganando la Liga... estamos en un momento muy bueno. Es una final muy merecida. Estamos todos listos para hacer este partido.

Sin presiones

No hay presión. El Real Madrid sabe vivir con esta presión, siempre vive con esta presión. Lo viví de jugador y ahora como entrenador. Dicen que somos favoritos pero al final en el fútbol no es así. Es una final más todavía y es un partido. Puede pasar de todo. Ni somos favoritos, ni la Juve es favorita.

Lo "bonito" de vivir una nueva final

Mi sensación al final es la misma. Si me dicen que viviría todo esto de niño... bueno, tú sabes cómo es. Ahora lo estoy viviendo, y lo estoy disfrutando. Soy el entrenador de este equipo y somos muchos, y vivimos algo espectacular. Desde hace mucho tiempo. A ver lo que va a pasar. Es muy bonito jugar otra vez una final, ahora estamos listos para jugar.

Su objetivo

En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Un jugador puede saber lo que es perder, apra los dos va a ser nuestro último partido y jugamos contra un gran equipo. Quiero lo que queremos todos. Que es ver una bonita final.

Todos "en el mismo barco"

Es difícil que jugadores que han costado mucho se sientan partícipes. Hay quienes no se van a vestir, lo bueno es que estarán en el banquillo. Es bueno que estén aquí y no en la grada. Lo más complicado es saber que ellos pueden dar algo al equipo. Seis de ellos no lo van a hacer. Es parte de mi trabajo, lo haré con mi conciencia. Pero estamos todos en el mismo barco, el que juega más o el que juega menos.

Cristiano, 'top' como persona...

Cristiano es una buena persona. Se preocupa de los demás. Creo que lo que destaco es lo que hace profesionalmente, como decía y como dicen muchos él siempre quiere más. Quiere ganar. Aporta al equipo y es lo que a mí me importa más. Lo que le importa es ganar, es un líder nato.

... Y como jugador

Cristiano Ronaldo sería la estrella de haber jugado conmigo. Mete gol, es lo más importante.

Su pronóstico del partido

Va a ser un partido muy abierto de los dos lados. No creo que la Juventus haga catenaccio cerrado. Tiene eso, pero no sólo eso. Va a ser un partido muy abierto, y mejor para todos.

La gran pregunta: ¿Isco o Bale?

No te voy a decir si va a jugar Isco o Bale. La semana pasada dije que son dos jugadores que pueden jugar juntos, puede pasar de todo. Lo importante es que cuando yo vea a la plantilla es que estén todos listos para jugar. No solo anímicamente, sino que están listos físicamente. Es lo que me interesa.

Las palabras de Alves

Cada uno puede opinar lo que quiera. Alves no estaba en esta final pero puede opinar lo que quiera. Ahora mi pensamiento es la final.

El trabajo de la temporada

Lo bueno de llegar a una final es que la motivación se hace al comienzo de temporada. Creo que ya la tiene cada uno. Los nuestros saben lo que es el Real Madrid. No vamos a cambiar nada de lo que hicimos, y lo daremos todo. Lo importante es dar el máximo.

Los centrocampistas y su papel

El papel del mediocampo es importante, todos son importantes. Yo decía que lo más difícil es marcar. PUedes hacer un partido de 80 o 90 minutos, luego te meten un gol y te van a decir de todo. Lo que esperas de tu 9 es que meta gol, y no es fácil. Yo jugaba bien pero no marcaba mucho.

Una Juventus muy completa

No sé lo que le preocupa a la Juventus, quizá todo el Real Madrid. Al final no son solo defensa. Ellos defienden muy bien, pero hacen otras cosas muy bien. Atacan muy bien, y más hoy en día.

Manteniendo las costumbres

No vamos a cambiar nada, haremos lo mismo. Hablaremos del partido y nada más. Vamos a hacer las cosas como siempre y veremos.