Paula Echevarría, la dura realidad para volver a su peso tras el embarazo

Paula Echevarría no paró de entrenar durante todo el embarazo, además de someterse a tratamientos como la maderoterapia y seguir una dieta equilibrada. Pero de poco le sirvió porque, tal y como ella misma indicaba, por más que había hecho, y mientras que veía a muchísimas madres que parecía que el embarazo no pasaba por ellas, en su caso todo lo contrario.

Así que la actriz llegó a pesar 25 kilos más. De hecho, días después de dar a luz mostraba la realidad después de haber traído al mundo a su hijo Miguel, y así podíamos ver que todavía su barriguita era prominente: “Si el bebé ya está fuera, ¿qué hay ahí dentro? ¿Será la felicidad que ocupa lugar?”, bromeaba la asturiana.

Por lo que tan sólo once días después de pasar por el paritorio, Paula se puso manos a la obra para, poco a poco, ir recuperando su figura. Pero es cierto que hay momentos en los que las ganas merman, y así compartía una publicación en sus stories en la que podíamos leer: “Sin comer nada de carbohidratos y haciendo mucho ejercicio, en una semana he perdido el 49% de las ganas de vivir”, comentaba tirando de humor. Y añadía: “San Ignacio, San Ignacio, que me baje la barriga sin ir al gimnasio”.

Paula está encantada con su pequeño Miguel, al igual que su hija, Daniella, que ejerce de perfecta hermana mayor. De hecho el padre de la pequeña, David Bustamante, revelaba hace unos días lo feliz que está de ver a su hija tan contenta con su hermanito, y aseguraba que ya había felicitado al recién estrenado papá, Miguel Torres, tras haber coincidido por casualidad. Eso sí, aseguró que no conocía aún al niño, aunque sí lo había visto en fotos.

