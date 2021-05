Paula Echevarría se fotografía dando el pecho a su hijo en la sala de espera del dermatólogo

El pasado 11 de abril, Paula Echevarría y Miguel Torres se convertían en padres de su primer hijo en común, un niño al que han llamado como su padre Miguel, pero al que ahora llaman Miki de forma cariñosa.

Desde que anunció su embarazo a través de las redes sociales, la actriz no ha parado de compartir con sus seguidores cómo está viviendo esta segunda maternidad. La actriz ya era madre de una niña de 12 años, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Desde la llegada de su pequeño, la intérprete hace partícipes a sus seguidores de momentos muy especiales de los que está disfrutando junto a su hijo. Tras su foto nada más dar a luz, la actriz compartía una preciosa instantánea donde la vemos dando el pecho a su pequeño.

Una lactancia materna a demanda en la que Paula está completamente volcada, y así lo ha vuelto a demostrar dando visualización a esta dura etapa por la que muchas madres pasan. La actriz ha compartido en su último post una foto dando el pecho a su hijo en la consulta del dermatólogo.

"A demanda! Alguien más pasando por esto o que lo haya pasado que me dé consejos para poder tener vida además de alimentar/calmar/crear vínculo/etc… con mi bebé? (Esta foto es en la sala de espera del dermatólogo, cualquier sitio no es bueno, este sí)", escribe Paula junto a este aplaudido post.

Unas redes sociales que también utilizaba hace semanas para mostrar la realidad de su cuerpo postparto tan solo unos días después de dar a luz: "Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespués. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!".

Este martes es un día muy especial para la intérprete, y es que el pequeño Miguel cumple su primer mes de vida: "Feliz cumplemes mi amor!".

