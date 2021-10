Laura Matamoros está viviendo los últimos meses de embarazo, ya que le queda muy poco para dar a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio. Unos meses un tanto complicados, ya que la última recta se le está haciendo cuesta arriba.

La concursante de realities ha estado durante todo este tiempo con rutinas de deportes que ha ido complementando con una buena alimentación y unos cuidados especiales, pero a pesar de todo esto, Laura no está pasando por su mejor momento, en cuanto a la recta final se refiere. "Llevo unos días un poco desconectada. Estoy fatal de la acidez. No sé si es que en este último trimestre, que es el tercero, aparece con más fuerza y con más frecuencia, porque es horroroso. Aparte el agotamiento físico y mental que tengo encima... No sé, es como que está pudiendo conmigo totalmente estos últimos días el embarazo. Pero ahí estoy. Necesitaba desconectar", ha explicado la hija de Kiko Matamoros, confesando que no lo está pasando nada bien.

Laura Matamoros | Instagram Stories Laura Matamoros

Aunque este último trimestre no está siendo nada fácil, Laura está muy feliz por la cantidad de proyectos que tiene, de los cuales aún no puede decir nada: "No sé si veis mi cara. Imaginaros mi cara sin filtro, pero es que es un horror. Y nada, tengo muchos proyectos nuevos y que todavía no puedo contaros. Por eso estoy un poco desaparecida, porque estoy un poco saturada pero bueno", ha confesado.

Un embarazo que está a punto de llegar a su fin, pero que ha querido compartir en sus redes sociales, haciendo a todos sus seguidores partícipes de algo tan bonito como traer un pequeño al mundo. Una segunda gestación que ha sabido llevar mucho mejor que la primera, ya que de momento solo ha engordado nueve kilos y con su primer hijo llegó a engordar hasta 30 kilos.

