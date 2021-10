La complicada recta final del embarazo de Laura Matamoros: "Quiero llorar del dolor"

Laura Matamoros está en la recta final de su segundo embarazo, fruto de su relación con Benji Aparicio. La colaboradora de programas de televisión contó hace unos meses que estaba embarazada. Una noticia que no llegó en un buen momento, ya que estaba en medio de una gran crisis con su pareja del que incluso tenía pensado separarse, pero la alegría de un nuevo miembro en la familia ha hecho que la ambos estén más fuertes que nunca.

"Hasta ahora el embarazo ha ido fenomenal no, lo siguiente. No tenía ninguna molestia, ningún dolor… Pues bien, ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más. Tengo unos dolores en las lumbares y en el coxis que me puedo morir. Además, falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada. Pero bueno, ahí estoy", ha contado a través de su Instagram Stories.

Un momento complicado que la influencer no sabe ni cómo superarlo: "Ya no sé qué hacer. Me he comprado una manta eléctrica, he empezado con las clases de pilates, estiramientos… Me están viniendo muy bien, pero la verdad es que no puedo más… Quiero llorar del dolor", ha explicado en su perfil de Instagram enseñando la manta eléctrica, la cual se ha convertido en su mejor amiga.

Laura Matamoros | Instagram Stories Laura Matamoros

Y es que la hija de Kiko Matamoros ha vivido un embarazo totalmente envidiable donde solo ha cogido nueve kilos, ya que con su primer hijo llegó a engordar hasta 30 kilos. Aún así, todo esto se le está haciendo cuesta arriba y no es la primera vez que lo cuenta, ya que hace unos días explicó lo frustrada que estaba en este último mes. "Estoy fatal de la acidez. No sé si es que en este último trimestre, que es el tercero, aparece con más fuerza y con más frecuencia, porque es horroroso", contó a sus miles de seguidores.

