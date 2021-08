La estricta medida que impone el nuevo colegio de la princesa Leonor en Gales

Durante los próximos dos años, la princesa Leonor cursará bachillerato en el prestigioso UWC College, lo que le supondrá un gran reto académico, pero también personal.

La situación va a suponer un gran cambio, no solo para Leonor, sino también para toda su familia, con la que está muy unida. Y es que las normas del colegio son tan estrictas que también controlan el régimen de visitas. Así lo confirma para Vanitatis, Marina Conde, una influencer española que también cursó allí sus estudios y cuenta que fue "una de las mejores experiencias de mi vida".

Sin embargo, un internado con tanto prestigio supone que también mantiene unas reglas bastante firmes. Marina Conde asegura que simplemente para cursar allí hay que pasar un proceso de selección bastante exhaustivo, buscan a alumnos sobresalientes en todos los aspectos, no solo en el académico, sino también con preocupaciones sociales o políticas.

También tienen muy controlados a los alumnos. No es habitual que ningún estudiante salga del recinto, solo en momentos excepcionales, como por ejemplo, cuando va a visitar la familia, algo que tampoco es frecuente. La influencer asegura que en el colegio no se puede quedar nadie de fuera a dormir, el calendario académico es tan exigente que una visita familiar supone un descuadre del horario, y eso no lo suelen permitir.

Para la reina Letizia, que siempre ha sido muy protectora con sus hijas, puede que esta noticia no le guste demasiado. Toda la familia tendrá que acostumbrarse a estar en la vida de Leonor desde la distancia, y viéndola en momentos especiales, como navidad. Esto significa que la princesa Leonor no podrá celebrar su próximo cumpleaños con sus padres y su hermana, ya que cumple los 16 años el 31 de octubre.

Aunque durante estos dos años seguro que la echan muchísimo de menos, será una experiencia única en la vida de la princesa Leonor, que seguro hará muchos amigos nuevos, algunos también pertenecientes a casa de la realeza europea.

