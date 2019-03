Victoria Beckham se viste de la flamenca de WhatsApp

Victoria Beckham nos ha sorprendido con su inesperado sentido del humor cuando se ha comprado a sí misma con uno de los emoticonos más famosos de WhatsApp. Ha sido durante la presentación en Dublín de su nueva línea de maquillaje para la conocida firma de cosméticos Estée Lauder. Para la ocasión, la ex Scpice Girl eligió un diseño de su propia colección para la temporada otoño-invierno.

Se trataba de una camisa roja con la espalda al descubierto combinada con una falda larga de volantes en el mismo tono y unas botas XL negras. Un look valorado en 2495 euros. Fue la propia Beckham quien utilizó sus redes sociales para hacer una divertida comparativa entre ella y la famosa flamenca de WhatsApp, diciendo ''Un emoji me ha robado el look!''. Una publicación que ya tiene 150.000 'me gusta'.

Pero esta no es la primera vez que vemos a la diseñadora con volantes. A finales de septiembre pudimos verla paseando por Londres con un look bastante similar, consistente en una camisa masculina en azul claro con una falda larga de volantes en tono marino. El outfit lo cerraban unas botas XL granates y un bolso en el mismo tono. Parece que los volantes se han convertido en su seña de identidad esta temporada, de hecho, su colección otoño-invierno está llena de ellos.