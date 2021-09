El vestido de flores de menos de 30 euros de Zara con el que dar color al otoño

El gigante de Inditex ha lanzado un vestido con estampado floral para su colección de otoño. La bajada de temperaturas no significa que no podamos poner color a nuestros outfits y así lo ha demostrado Zara con este diseño. Este no es el único modelo con flores, hay varios estilos basados en este estampado perfectos para la rutina o una salida nocturna a algún evento especial. Son numerosas las nuevas tendencias para la temporada, pero este vestido de escote cuadrado, silueta recta con cinturón con hebilla del mismo tejido y manga larga abullonada en el hombro va a ser sin duda todo un éxito. Además, los vestidos que resultan a la vista imposibles son muy comunes entre las influencers, que confiesan que luego son mucho más cómodos de lo que parecen.

Su corte hace que realce la figura de cualquier tipo de cuerpo, más alto o bajo, es una pieza que se adapta a la perfección, además el cinturón ofrece una perspectiva que empodera el cuerpo y por otro lado se estrecha en la cintura. Las mangas abullonadas, una de las tendencias más potentes en la actualidad de la moda, equilibran las proporciones de la silueta, aportando volumen. Para completar el look lo ideal serían unos tacones discretos, un bolso negro y algún accesorio con los colores de las flores del vestido.

El beauty look podría ser pelo recogido y un make up natural, ya que el vestido ya es muy recargado de por sí. El increíble diseño se encuentra disponible en todas las tallas desde la XS a la XXL a un módico precio de 30 euros, por tan solo este precio te llevaras una prenda clave para completar tu fondo de armario esta temporada.

Seguro te interesa…

El vestido verde de Zara de menos de 26 euros que se ha hecho viral en Instagram