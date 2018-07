Selena Gomez lleva el top que todo el mundo quiere

Selena Gomez vuelve a conquistarnos con uno de sus looks en Instagram. Si eres de las que sigue las tendencias de las famosas, no te puedes perder a la artista ya que se ha vuelto un referente en moda. Selena ha compartido una foto con un top en Instagram que está revolucionando a sus seguidores por lo bonito que es y lo bien que queda.

Si creíamos que todo lo que se ponen las famosas no está al alcance de nuestro bolsillo, esta vez, Selena ha demostrado lo contrario. El top que lleva la cantante es de la marca Topshop y cuesta tan solo… ¡14 euros!. No nos extraña que esta prenda se agote online y en las tiendas por los comentarios y me gustas que está recibiendo la publicación.

Se trata de una camiseta de algodón con un poco de elástico, de color crema y de manga larga. La tela se adhiere al cuerpo con lo que marca la silueta, pero lo mejor de todo es su cuello. Si te fijas bien, el top tiene cuello de cisne pero con un acabado en ondas que lo hace muy especial.

No es de extrañar que haya vuelto locos a sus miles de fans a través de las redes sociales, ya que le queda de maravilla a la artista.