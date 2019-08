Sara Sálamo siempre se ha mostrado muy abierta con todos sus seguidores compartiendo con ellos todo tipo de momentos personales a través de su perfil de Instagram. La canaria, más de una vez, ha comentado su posición en contra el maltrato animal, tal es así que pasó a ser vegetariana.

Aunque la última instantánea que ha compartido con sus más de 813 mil seguidores ha generado una gran polémica por la elección de su outfit, concretamente debido a sus zapatillas. Y aunque la imagen que, aunque a primera vista es de lo más tierna, sus seguidores no han podido evitar fijarse en el detalle de sus zapatillas de piel.

Ante este revuelo, la intérprete ha querido pedir perdón públicamente por utilizar ese calzado. Mediante un mensaje que ha lanzado a través de sus Stories de Instagram explicando por qué ha vestido estas zapatillas, y comentando que no sabía que eran de piel: "Hace unos meses me puse unas zapatillas con uno de los looks que llevé a una de las entrevistas. Mis estilistas saben que soy vegetariana y que no uso nada de piel, pero se les debió pasar o no sé exactamente qué ocurrió. El tema es que me he vuelto a poner esas zapatillas (ya que la marca tuvo el detalle de regalármelas) y hoy han publicado una foto con las zapatillas y con el hashtag #zapatillasdepiel. Sinceramente, confiaba en que eran sintéticas. Así que me veo en la obligación moral de pedir perdón. Me tomo muy enserio el maltrato animal. Y si no lo consumo me parece una hipocresía utilizarlo para 'ponerme guapa'. Estudio con esmero los tejidos de la ropa que me compro".

