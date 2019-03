Sara Carbonero tiene un nuevo reto al que ya se han enfrentado otras famosas

Sara Carbonero será la nueva imagen de L’Oreal. Así lo ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales con dos imágenes bien distintas pero muy complementadas entre sí.

En una de ellas podemos verle guerrera y dispuesta a comerse el mundo, sacando a relucir su lado más sexy. En otra, más natural, sofisticada y vestida por entera de blanca, reflejando lo que vendría a ser el día a día. Una doble cara con la que intenta sacar a relucir la belleza de la mujer las 24 horas durante toda la semana.

Sara se suma así a un reto profesional al que ya se han enfrentado otros rostros tan conocidos de nuestro país como Eva González, Paz Vega y Penélope Cruz.

“Por fin puedo contaros lo feliz que me hace empezar a colaborar con L’Oréal Paris como embajadora. Una marca que conozco y uso desde hace años y que siempre me ha inspirado confianza y cercanía. Una firma de las de siempre pero con un punto moderno y actual, que no para de innovar y reinventarse. Lo dicho, muy contenta. Esto acaba de empezar”, ha escrito la periodista.