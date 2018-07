El radical cambio de look de Lady Gaga

Unas lo cogen y otras lo dejan. Así como Katy Perry estrenaba hace poco un nuevo look con el que nos dejó a todos con los ojos como platos después de pasarse al bando de las rubias platino, Lady Gaga ha decidido despedirse de su melena rubia para ponerse morena. Un cambio con el que ha conseguido sorprendernos a todos y que demuestra que la artista está atravesando una época de su vida completamente diferente.

La cantante ha aprovechado su participación en la gala del cumpleaños de Elton John en el UCLA's Hammer Museum, destinada a ayudar a la fundación de Elton John contra el sida, para presumir de nuevo look. Con un vestido muy llamativo y con cortes extraños, fiel a su estilo, y con un moño a lo Audrey Hepburn recogiendo su melena morena, Gaga se subió al escenario para cantar su tema 'Born This Way' y el 'Cumpleaños feliz' junto a Steve Wonder.

No se puede descartar que se trate de una peluca, pues la artista no ha hecho declaraciones al respecto ni ha presumido del nuevo look en las redes sociales. Aunque no sorprendería que se tratase de un cambio permanente como muestra de la nueva etapa más seria que está viviendo. Y es que la cantante está atravesando un buen momento de su vida marcado por la estabilidad desde que comenzó su relación con Christian Carino, con quien ha sido vista recientemente compartiendo besos y gestos de cariño a las afueras del Hotel Sunset Tower, en Hollywood, donde tuvieron una romántica cita.