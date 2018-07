Priscila Hernández habla de su experiencia en 'Pekín Express'

JUNTO A LAS CHICAS DE BEAUTYFLOOX

Las chicas de BeautyFloox se han puesto sus mejores looks para recibir a la estilista y bloguera de moda Priscila Hernández. Aunque en esta ocasión, Priscila no nos habla de nueva tendencias sino que la especialista en moda ha hablado sobre su paso por 'Pekín Express: la ruta de los elefantes', el programa presentado por Cristina Pedroche que se estrena mañana en La Sexta a las 22:30. Una experiencia muy enriquecedora pero muy dura, y es que como cuenta Priscila: "He llorado mucho porque se pasa mal".