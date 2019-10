Pilar Rubio acaba de presentar lo último en uñas de esta temporada, y es que parece que el estilo Pin-up de los años veinte ha vuelto para crear tendencia. Así lo ha compartido en Instagram la colaborada de 'El Hormiguero', donde ha subido una imagen de su perfecta manicura en tono rojo y con una medialuna al final de las uñas.

"¡Apuesta total por la media luna en rojo! Es, sin duda, el estilo que más me gusta. La media luna en todos los colores y @__andreea__11 es una crack haciéndolo. Muchas gracias @divanitamoraleja", ha escrito junto a la instantánea.

Y es que ha recibido opiniones de lo más divididas por parte de sus seguidores. "No me gustan, parece que te han crecido teniéndolas pintadas", "Uf! ¿Otra vez? Demasiado clásico... pero no lo suficiente como para considerarlo vintage" o "Eso es una moda súper antigua, mi madre y sus amigas las llevaban así pintadas cuando yo era pequeña allá por los años 80!! Las modas siempre vuelven", son algunos de los comentarios que han dejado en la imagen.

Además, Pilar no solo crea tendencia con sus uñas, sino también con los looks que lleva, ya que las botas de Zara que la mujer de Sergio Ramos lució en uno de los programas, no tardaron en agotarse rápidamente.

