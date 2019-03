Pilar Rubio se deja contagiar por los estilismos de Sergio Ramos

Desde hace meses los extravagantes y originales looks de Sergio Ramos se han convertido en uno de los temas más comentados de las redes y parece que tanta repercusión ha provocado que Pilar Rubio se deje contagiar por ellos.

¿Quién no recuerda el look con el que Ramos nos sorprendió desde el palco del Real Madrid donde combinaba unas zapatillas azules con gorra y abrigo de paño en el mismo tono? Pues parece que este look dejó enamorada a Pilar.

La colaboradora de 'El Hormiguero' ha sorprendido a sus followers con un look en el que ha apostado por una combinación en los mismos tonos que Ramos.