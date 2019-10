El 3 de junio de 2017 nos enfrentábamos a una terrible noticia, David Delfín fallecía tras varios años luchando contra el cáncer.

Una pérdida muy significativa que dejó conmocionado el panorama social, y es que fueron muchos los famosos y personalidades que lloraron la muerte del diseñador, entre ellos, Pelayo Díaz. El diseñador y Pelayo mantuvieron una relación de más de 8 años, y a pesar de su separación, continuaron guardándose un gran cariño. Un cariño que sigue ocupando un gran hueco dentro del corazón de Pelayo y así lo ha vuelto a demostrar…

El diseñador e influencer respondía a través de su Instagram Stories a diez preguntas de sus seguidores, y entre todas ellas, se enfrentaba a una sobre David Delfín: "¿Piensas mucho en David Delfín?". A lo que Pelayo no dudó en responder: "Cada día. Está muy presente en las decisiones que tomo y en mi día a día. Por ejemplo hoy ya he visto un puesto de castañas asadas y me ha hecho sonreír recordando la ilusión que le hacía a David cuando empezaba el otoño y por fin los veía… Él decía que era una señal de que su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina y eso le encantaba. Era como un niño con esas cosas y a mí me encantaba".

Seguro que te interesa...

La provocativa foto de Pelayo Díaz desnudo con su marido