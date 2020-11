LA ACTRIZ NO PIERDE ESTILO DURANTE EL EMBARAZO

El muy comentado look premamá de Paula Echevarría: vestido corto y botas cowboy

Paula Echevarría no para de demostrar que el embarazo no le está haciendo perder ni un ápice de estilo. La actriz sigue publicando casi a diario sus looks y ahora ha llamado especialmente la atención uno en el que luce un vestido cortito con botas cowboy que todo el mundo está comentando.