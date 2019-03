El pantalón de 6 euros de Dulceida que conquista a sus followers

Dulceida convierte en tendencia todo lo que se pone. Tiene cerca de 2 millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram y un éxito arrollador que conquista a sus followers. Tanto es así que cuando la catalana publica una foto con una prenda, esta corre el riesgo de agotarse en las tiendas.

Hace unos días la influencer volvía a hacer de las suyas y publicaba una imagen en su perfil de la citada red social para enseñar a sus fans su nuevo reloj de la marca Cluse. En la fotografía Dulceida buscaba promover su nuevo accesorio con un look muy veraniego compuesto por una blusa blanca anudada al pecho y unos cómodos shorts de color celeste y estampado floral.

Como era de esperar, los seguidores de la mujer de Alba Paul no tardaron en llenar la publicación de likes y comentarios, pero no eran precisamente halagando el bonito reloj del que Aida buscaba presumir. Los fans de la influencer han llenado la fotografía de preguntas acerca de la marca del bonito short que luce en la foto. "¿De dónde son los pantalones?" "¡Me encantan los shorts!?" o "Me flipan los pantalones de flores, ¿de dónde son?", han sido algunos de los comentarios que los followers han escrito en el perfil de la instagrammer.

A pesar de que la catalana no ha contestado a ninguno de los comentarios de sus seguidores en Instagram, sí ha etiquetado la marca de la deseada prenda en su perfil de la aplicación 21.buttons desvelando que los shorts son del gigante de ropa low-cost Romwe. Actualmente la prenda está disponible en la web en las tallas S, M, L y aunque, hasta hace unos días su precio era de 17,50 euros, ahora se le ha añadido un descuento por las rebajas y cuesta 6 euros.