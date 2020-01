Aunque en ya se ha retocado la cara en alguna ocasión, esta vez Oto Vans ha ido más allá y ha pasado por quirófano para despedirse para siempre de su nariz…

El famoso influencer ha decidido operarse y retocarse la nariz, un sueño para él que llevaba años queriendo cumplir.

A través de un vídeo que ha publicado en su canal de YouTube, Oto Vans ha mostrado cómo ha vivido este proceso. Y aunque de momento no ha mostrado el resultado final, ya que todavía lleva una férula nasal, el infuencer no pudo contener la emoción cuando salió de quirófano: "Me dan ganas de llorar, ya puedo hacer los vídeos de frente".

¿Tendremos que esperar al próximo vídeo para verle?

