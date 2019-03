El nuevo pelo zanahorio de Blanca Suárez

¡Blanca Suárez nos tiene muy despistados con sus cambios de looks! Y es que si recientemente la actriz compartía una imagen desde la lejanía disfrutando de una sesión de belleza en un conocido centro de estética donde mostraba su nuevo cambio de look, y con el que nos pensamos que Blanca había vuelto a su moreno de siempre, ahora la intérprete nos sorprende confirmando que no es morena es pelirroja.

Blanca ha compartido una imagen en su Instagram donde posa con su cambio de imagen.

"Como estoy más felíz que una perdiz os enseño mi nuevo pelassso zanahorio", escribía la intérprete junto con la instantánea.