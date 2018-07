Las nuevas botas diseñadas por Rihanna se convierten en una de sus peores creaciones

Rihanna lo ha vuelto a hacer. La cantante ha conseguido dejar a todos boquiabiertos con una de sus creaciones. Desde que comenzó su andadura como diseñadora ha conseguido crear modelos que han sido de lo más vendidos y otros que han conseguido espantarnos. Ya lo consiguió con sus deportivas con tacones, y ahora, con sus botas de estilo militar y montañero con plataforma lo ha hecho de nuevo.

Aunque no han gustado a todos, ella parece estar encantada. La de Barbados no se ha quitado sus nuevas botas en estos últimos días, y es que su nuevo diseño de satén y cuero, con cremalleras y cordones, y disponible en varios colores, como por ejemplo rosa o beige, se ha convertido en su mejor aliado. Pero no son un capricho al alcance de cualquiera, pues las botas montañeras con plataforma cuestan nada más y nada menos que 380 euros.

Parece que la nueva propuesta de Rihanna no ha enloquecido al público, y es que además de su elevado precio, ha sido considerado uno de sus peores diseños por algunos medios.