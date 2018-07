Durante estos días, si os pasáis por las redes sociales, el máximo protagonista, además de las estampas navideñas, es la NIEVE.

Toda España se ha teñido de Blanco, dejando imágenes impresionantes, que si eres un enamorad@ de la nieve, no puedes dejar escapar para inmortalizar grandes recuerdos.

Toda España se ha teñido de blanco | Sara K Byrne Photography

Cada estación del año tiene su encanto, y sin duda, el invierno, es la nieve y su color blanco.

Un paisaje nevado, me relaja, me aporta calma y me transporta a otros lugares. Puede llegar a ser hipnotizador, no puedes dejar de mirarlo.

El invierno es la nieve y su color blanco | Everbay Co

Si has decidido casarte en uno de estos meses invernales, y coincide que vuestro lugar de celebración, se ha vuelto el entorno ideal de un cuento bajo la nieve, no lo dudes y adapta tu boda a este enclave perfecto para una boda en la nieve.

No lo dudes y adapta tu boda a este enclave perfecto para una boda en la nieve. | Travis J Photo

O sí ya te has casado, y te quedaste con ganas de tener unas bonitas instantáneas con fondo blanco, organiza un post boda y vuélvete a poner tu vestido, ya sea para celebrar vuestro aniversario de manera diferente o porque te apetece. Unos complementos, como una estola, o una bonita manta, y tendrás un look nupcial perfecto para la nieve.

Una estola, o una bonita manta, y tendrás un look nupcial perfecto para la nieve | Ce Jour-Là

Atención a las siguientes imágenes que seguro que te transportaran a un lugar mágico, y helador, pero que no pueden ser más ideales para una bonita boda de invierno.

Las siguientes imágenes que seguro que te transportaran a un lugar mágico | Nancy Ever Photography

Si hace unas semanas nos centrábamos en general en las bodas de invierno, en el post de hoy las protagonistas serán ellas, las NOVIAS EN LA NIEVE.

Novias en la nieve | Wedding's Art Immacle Novias

Para ser una novia en la nieve, atención a los DETALLES, para complementar tu look nupcial:

• Cárdigan o chaqueta de Lana: De colores, aportará un toque diferente a tu look.

Cárdigan o chaqueta de Lana | Anastasiyabelik

• Bolero o Estola de pelo: Mi favorita para abrigarte y refugiarte del frío, además de aportar elegancia.

Bolero o Estola de pelo | Nancy Ever Photography

• Guantes

• Capa: Tendencia en las bodas de invierno, aparte de chic y romántico, con capucha o sin ellas.

Guantes y capa | Ce Jour Là

• Ramos de novia invernales, con flores de algodón o flores con tonos rojos.

Ramos de novia invernales | Via A trendy_life

5 complementos ideales, que te harán brillar y lucir espectacular en las fotos. Detalles resultones, además de que te ayudaran a no pasar tanto frío, porque la nieve, bonita para las fotos sí que lo es, pero además es heladora, así que protégete.

5 complementos ideales | Carolina Auer Photography

¿Qué te parece estas instantáneas? Me dan ganas de volver a ponerme el vestido blanco para casarme bajo la nieve.