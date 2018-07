5 consejos a la hora de contratar al fotógrafo de tu boda

Sin lugar a dudas, la elección del fotógrafo¸ es una las decisiones más importantes de vuestro día.

El fotógrafo, es uno de los proveedores, que sin menospreciar al resto, tenéis que meditar y decidir quién y qué queréis, ya que será el encargado, junto al videógrafo de la boda, de inmortalizar y capturar los momentos de vuestro gran día.

La única manera de recordar | Dominic Martin Photography

La única manera de recordar, y poder revivir, la magia de vuestra boda, es mediante los instantes que el fotógrafo podrá ver mediante su objetivo, por eso, siempre digo que hay multitud de gastos en una boda en las que se puede "recortar", pero os aconsejo que el fotógrafo no sea uno de ellos. A veces lo barato, puede salir caro.

A lo largo de mi trayectoria con "Retales de Bodas", me he encontrado con multitud de parejas, que una vez pasada la boda, han quedado descontentas con el resultado de su reportaje. No se ven reflejadas en las fotos de su día, una pena, ya que no hay vuelta atrás.

Para que no seas una de las parejas, a las que recuerdan el día de su boda, con mal sabor de boca, quiero compartir con vosotros algunas de las 5 claves para contratar el fotógrafo de vuestra boda:

1. Estilo de Boda y Novios:

Hoy en día, las Redes Sociales, son una gran fuente de inspiración, y una gran ventana, para poder encontrar tu fotógrafo preferido.

Te tienes que sentir identificado, con las fotos que veas, pueden ser más actuales, foto periodísticas, documentales, posadas o tradicionales. Esto también depende mucho de vuestro estilo. ¿Qué tipo de fotografías queréis?

Las redes sociales son una fuente de inspiración | @shariandmike

Una pareja que no les gusta las fotografías posadas, o tradicionales, no debería acabar contratando a un fotógrafo con este estilo.

2. Feeling con el Fotógrafo:

Siguiendo en misma tónica del punto 1. Es muy importante, que haya un feeling con el fotógrafo. Esa buena sintonía tiene que ser en ambos sentidos.

Lo ideal es reuniros con el fotógrafo, tener una conversación y junto a él, visualizar su portafolio.

Los blogs nupciales pueden ayudarte | Mandee Johnson

Hoy en día, su web, las redes sociales, los blogs nupciales, pueden ayudarte para identificarte con su trabajo.

3. Formatos y Álbum

Las nuevas tecnologías, hacen que todo avance a pasos agigantados. Eso mismo sucede con los diferentes formatos y álbums disponibles.

Es muy importante concretar, mínimo de fotos, si se entregan íntegras totalmente libres, con o sin marca de aguas.

Hay que tener en cuenta el formato de las imágenes | Weddings Vintage

Hay fotógrafos, que solo dan los archivos en soportes, en CD, pendrive. Hay que tener en cuenta el formato y calidad que nos serán entregadas las imágenes, para que posteriormente podamos extraer copias en alta calidad.

Tipo y calidad de álbum. Si es uno y precios en el caso, que quieras copias. Hay multitud de tipos y calidades de álbum. Así que antes de firmar elegir el que os gusta más.

4. Contrato y Aspectos Legales

A veces nos cegamos por la ilusión y la felicidad del momento, pero es necesario que firméis con vuestro fotógrafo elegido un contrato, que será beneficioso y aclaratorio para ambas partes.

Donde quedará por escrito, todas las dudas, servicios y productos que habréis comentado verbalmente.

Los derechos de imagen para poder publicar | The Montoya Collective

Por ejemplo, desde derechos de imagen para poder publicar las imágenes de vuestra boda, qué pasa en el caso que los novios cancelen, o que el fotógrafo no pueda acudir el día de boda, fotógrafo sustituto, pérdida de las fotos, y un largo etcétera

5. Presupuesto

Como en el caso de todos los proveedores de la boda, todo dependerá del presupuesto que dispongáis. El tema económico como siempre es muy espinoso, solo vosotros podéis saber si está dentro de vuestro límite.

Pero eso si, como os he recomendado anteriormente, si tienes claro quién quieres que sea vuestro fotógrafo, no regatees, ya que no solo son las horas del día de trabajo, es una enorme responsabilidad y un trabajo posterior de edición y preparación.

Todo dependerá del presupuesto | @GINARYANPHOTO

Espero que estos consejos, os ayuden a tener un poquito más claro, una de las decisiones más importantes de la boda.