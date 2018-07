Hay colores que son un acierto seguro, como puede ser el NEGRO, pero hablar de negro y boda, a la vez, puede que algunas personas rechacen la idea, pero con este post comprobarás, que la combinación de BLACK AND WHITE, puede ser una gran alternativa dentro de la cromática de tu boda.

Al referirnos al Negro y Blanco para bodas, podemos estar hablando desde look de la novia, decoración, diseño, invitaciones o el mismo look para invitadas. En algunas ocasiones el protocolo nos dice 'No' al Negro, no te pierdas estas combinaciones y alternativas. Te enamorarás.

El blanco y negro , tendencia Black & White, como protagonistas en bodas, es sinónimo de elegancia. Una Combinación que considero que nunca ha pasado ni pasará de moda, sino el truco esta en las combinaciones.

A simple vista puede ser una opción atrevida, por la idea preconcebida de que el blanco está reservado para novias, y el negro para situaciones tristes, en lugar de alegres como puede ser una boda, pero arriesga y los resultados de esta combinación te sorprenderán.

En el look de la novia, atrévete a darle un toque personal a tu vestido blanco aportando algún complemento o detalle en negro. Te diferenciarás del resto y serás única. Una novia con personalidad y estilo propio, pero sin perder la elegancia que toda novia quiere para su gran día.

Tanto en looks de novia, como en estilismo de invitadas perfectas, la combinación de blanco y negro me parece un gran acierto. Una fusión única, sinónimo de elegancia extrema.

Ya sea en complementos, el ramo o los zapatos de la novia, o en bicolor en el look de invitada, pero sorprenderás y te desmarcaras del resto de los asistentes.

Y si como novia, decides llevar el Back & White a otros niveles, hasta llegar a la decoración de la boda¸ podrás encontrar grandes combinaciones, que te darán mucho juego al igual de elegantes y sorprendentes resultados.

Pasando por las minutas, los centros florales, la decoración de la mesa junto con la mismísima mantelería. Inspiraciones de combinaciones de estos dos colores no te faltarán para conseguir una boda original y única.

¿Te atreves a dejar atrás los colores tradicionales y elegir la elegancia del blanco y negro?