Biker y Novia: combinación con mucho rollo

Novias originales | NICK TUCKER PHOTOGRAPHY

Novias que quieren ser ellas mismas, con su propia personalidad, y estilo, además de sentirse cómodas y elegantes el día de su boda.

Con su propia personalidad | Otaduy

Hay prendas, que marcan tendencias, como es el caso de la Biker, las cazadoras de cuero, que casi todas tenemos de fondo de armario, un "must have" en cualquier armario, y que desde hace un par de temporadas en cualquier de las tiendas conocidas, podemos encontrar en multitud de modelos y tonalidades.

Hay prendas, que marcan tendencias, como es el caso de la Biker | ED GODDEN PHOTOGRAPHY

¿Y si arriesgas y decides incorporar la cazadora estrella, Biker a tu look nupcial? Pues conseguirás un resultado diferente, divertido y único para tu día, y que sin duda inmortalizado en tu recuerdo en fotos, dará un efecto inolvidable.

¿Y si arriesgas y decides incorporar la cazadora estrella, Biker a tu look nupcial? | EE PHOTOGRAPHY

La Biker aporta un toque rockero, como desde que la presentadora Adriana Abenia, nos sorprendió eligiendo para su gran día una combinación de cazadora de cuero con falda de tul. Un look bastante compartido en redes sociales, y que desde entonces, muchas novias, se han animado a emular.

La Biker aporta un toque rockero | Adriana Abenia

Novias que saben lo que quieren, con personalidad, y que pisan fuerte el día de su boda, llenas de seguridad.

Novias que saben lo que quieren, con personalidad, | Javier Berenguer

Elegir como complemento una biker, no implica estar reñido con el romanticismo y con la elegancia, sino para muestra todas estas novias rockeras, y con estilo propio.

Para muestra todas estas novias rockeras | Emma Lawson

Novias atrevidas y rockeras, con estilo actual y juvenil, alejadas de convencionalismos, sin dejar de ser la novia perfecta, como estamos acostumbrados.

Novias atrevidas y rockeras, con estilo actual y juvenil | Land of White Deer Photography

Las reglas están para romperlas, y a veces lo diferente a lo tradicional, es sinónimo de éxito.

A veces lo diferente a lo tradicional, es sinónimo de éxito. | Via you are the river

Sin duda, las bikers, cazadoras de piel o cuero, de diferentes colores y combinaciones, cada día están más presentes en el mundo nupcial, sobre todo si te casas durante los meses de otoño e invierno, así que disfruta de tu día siendo tu misma.