Muere Nara Almeida, la instagramer que relató su lucha contra el cáncer en redes

Nara Almeida, la instagramer que relataba su lucha contra el cáncer, ha muerto. Fue el pasado mes de agosto, a un mes de cumplir 24 años, cuando le detectaron un cáncer de estómago. Una batalla que finalmente ha perdido.

"Desafortunadamente, Nara falleció anoche. Después de tanta lucha, mi deseo era tenerla para siempre, pero merecía descansar. Su muerte deja un vacío enorme en mi corazón", ha escrito el novio de Nara, Pedro Rocha, en redes sociales.

Nara ha sido un ejemplo de lucha y sus más de cuatro millones de seguidores le han agradecido su lección de vida. Y es que la joven luchó para someterse a un tratamiento que no estaba al alcance de todos, incluso apeló al Gobierno de Brasil, pero no obtuvo respuesta alguna. Aunque en su último post parecía haber un rayo de esperanza ya que le había contactado un donante que financiará durante los seis primeros meses ese tratamiento. Pero, finalmente, no ha podido ser.