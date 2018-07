El momento más vergonzoso de Sara Carbonero en Londres

LO COMPARTE A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES

Sara Carbonero ha sufrido un momento de esos que esperas que no te pasen nunca. La presentadora acudió como invitada al front row del desfile de Burberry en Londres y allí vivió un momento de esos en los que solo piensas: "tierra trágame". Y es que Sara acudió con el mismo look que eligió la creadora del prestigioso blog de moda 'The Man Repeller', Leandra Medine, para acudir al desfile.