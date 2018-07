Merve Büyüksaraç, Miss Turquía 2006, condenada a un año de cárcel por compartir un poema satírico sobre Erdogan

Las redes sociales son muy traicioneras y, en ocasiones, tenemos que tener cuidado con lo que publicamos o compartimos. Merve Büyüksaraç, modelo que fue Miss Turquía en 2006, compartió un poema satírico sobre el jefe del Estado, Recep Tayyip Erdogan, en las redes sociales y ahora se enfrenta a un año y dos meses de cárcel.

En 2015, año en el que Erdogan formalizó la acusación contra Büyüksaraç, la Fiscalía solicitó 4,5 años de prisión para la joven, aunque la sentencia aún puede ser recurrida y el tribunal de Estambul ha sentenciado que Merve solo será encarcelada si vuelve a cometer un delito de las mismas características.

Durante el juicio, la modelo argumentó que solo compartió el texto porque le pareció gracioso y sostuvo que en ningún momento tuvo intención de insultar a Erdogan: "Compartí el poema cuando Erdogan aún no era presidente y fue una gran sorpresa para mí. No creí asumir ningún riesgo porque no es un poema de insultos. Es simplemente divertido", explicó a la Agencia Efe el pasado año.

El texto titulado 'Poema del jefe', no menciona en ningún momento el nombre de Erdogan, aunque las referencias que hace dejan bastante claro que habla del político, que en ese momento aún era primer ministro. En este año y medio que lleva en la presidencia, Erdogan ha realizado 1.845 denuncias por injurias, lo que está amenazando la democracia turca.