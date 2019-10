¡Cómo nos gusta cuando nuestros famosos comparten momentos como estos! María José Suárez ha dado muestras de su gran naturalidad a través de su cuenta de Instagram compartiendo con todos sus seguidores un momento bastante vergonzoso que vivió hace meses durante el evento que organizaron para el desfile de Naeem Kham.

La ex Miss España se estaba grabando en vídeo mientras paseaba demostrando sus dotes como modelo cuando de pronto resbaló y cayó al suelo.

Un vídeo que, como ella misma admite, llevaba meses guardado en su teléfono sin intención ninguna de compartirlo: "Este vídeo lleva meses en mi teléfono e iba a permanecer ahí hasta que hoy borrando fotos lo he vuelto a ver y he pensado que lo tenía que compartir con vosotros. Desfile de Naeem Kham unos de mis diseñadores favoritos de novias, yo emocionada grabando un stories para vosotras, había llovido y la pasarela era al aire libre y se me ocurre la gran idea de dar una carrera con mis tacones de aguja… el final, ahí lo tenéis...".