Después de mantener una relación con Froilán, Mar Torres, se ha convertido este 2019 en toda una auténtica celebridad.

Y a pesar que la joven pareja ha puesto fin a su relación, el interés por Mar Torres continúa y más después de haber sido testigos de lo mucho que ha cambiado físicamente durante estos últimos meses tras someterse a varios retoques estéticos.

Y aunque estos han generado una gran polémica, y han sido de lo más comentados, Mar Torres continúa centrada en su cambio y hace días anunció vía redes que iba a someterse a uno nuevo.

"La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar", informa Mar Torres a través de su Instagram.

Y ahora, días después de este retoque, Mar Torres ha publicado una instantánea (que te enseñamos en el vídeo) donde muestra cómo le ha quedado la cara tras la intervención.