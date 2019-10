Mahi Masegosa, la joven que se ha hecho famosa por su participación en varios programas de televisión, acaba de sorprender a sus seguidores con un inesperado retoque estético, y es que se ha sometido a una rinomodelación.

Un cambio, que no ha sido del agrado de todos sus seguidores, aunque no es el primero que se hace, y es que ya desde hace un tiempo muchos la ven irreconocible: "Te veo rara, qué te ha pasado en la cara", "qué te has hecho, no pareces la misma" o "se le fue la mano con la cirugía porque la cara está muy redonda", son algunos comentarios que ha ido recibiendo tras compartir con ellos el nuevo retoque estético al que se ha sometido.

Sin embargo, a Mahi, que le gusta siempre sorprender y arriesgar con divertidas pelucas y looks, se encuentra muy feliz con su nuevo cambio. "Parezco otra, pero renovada", ha asegurado En concreto, el retoque que se ha hecho tiene un coste de unos 400 euros, que según ella están muy bien invertidos.