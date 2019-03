El look de Úrsula Corberó del que todos hablan

Úrsula Corberó se lo pasó en grande este miércoles noche cuando acudió a un acto promocional con un look de lo más particular. Presumiendo de silueta, la actriz se enfundó un ajustado vestido rojo de seda que combinó con una collar cerrado al cuello de brillantes y dos coletitas en su corto pelo.

Como una auténtica ‘lolita’, Úrsula se lo pasó en grande. Lo bailó todo y hasta ‘repartió’ sushi. Con su particular estilismo, no dejó indiferente a nadie, ya fuera para aquellos que lo alabaron o para aquellos otros a los que no gustó nada de nada.

