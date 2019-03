Kim Kardashian se desmaquilla delante de sus followers con un claro objetivo

Kim Kardashian quiere demostrar que si se ha convertido en una importante empresaria del mundo beauty es porque ha conseguido hacerse con los mejores productos de contouring del mercado.

La famosa estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' está a tope promocionando sus productos de maquillaje, tanto es así, que Kim ha protagonizado una serie de Stories a través de su Instagram donde muestra cómo de bien funcionan sus productos.

Además de publicar varios Stories donde enseña cómo utilizar sus productos, para que realmente se aprecie que con ellos consigues realizar un cuidado y notable contouring, Kim ha decidido desmaquillarse delante de sus followers para que comprueben el cambio. ¡Esto sí que es una buena campaña de marketing!