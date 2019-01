Kim Kardashian conserva uno de sus peores outfits por su enorme valor sentimental

Kim Kardashian y sus hermanas son amantes de la moda, viven en un glamuroso mundo de la alta costura y de los diseñadores más prestigiosos. Pero antes de llegar a este nivel, Kim era fan de la ropa deportiva de terciopelo y, especialmente, de la marca Juicy Couture.

Aunque ya no tenga nada ver su estilo de antes con el de ahora, la celebrity sigue conservando algunos de esos outfits y lo hace por razones sentimentales. Y es que ha salido a la luz un conjunto que se puso en el año 2007 con el que conoció a su actual marido Kanye West en los MTV VMAs. Se trata de un chándal rosa de terciopelo que lo acompañaba con un bolso multicolor de Louis Vuitton.

Es la propia Kim la que publica en su cuenta de Twitter unas fotografías de ese día tras responder el tuit una fan que le puso: "Me encantaría que Kim volviera a ponerse este chándal y ese bolso multicolor Louis Vuitton". Lo que la admiradora no se esperaba es que le respondiera y colgara el post en su cuenta con el siguiente mensaje: “Un dato curioso es que esta foto fue tomada cuando iba camino de conocer a Kanye cuando interpretó Good Life en los MTV Awards. En realidad yo no le conocía, pero su gente llamó a la mía y yo fui una de las chicas que aparecía entre el público mientras cantaba. Por cierto, conocí a su madre Donda esa misma noche”. Finalmente, pone el dato más importante: "Posdata: todavía tengo ese chándal y ese bolso".