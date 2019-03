Kendall Jenner se apropia del puesto de Gisele Bündchen y Ahsley Graham entra en lista

Kendall Jenner ha conseguido a sus 22 años consolidarse como la modelo mejor pagada, según ha publicado en su última lista la revista Forbes. Lo sorprendente es que la hija de Kris Jenner le ha arrebatado el primer puesto a Gisele Bündchen que llevaba en esa posición desde hace 15 años.

Seguro que a Gisele no le ha sentado nada bien esto, pero es que después de que se retirase de las pasarelas en el 2015 sus ingresos se han visto disminuidos y no han podido superar un año más a los de Kendall. Y es que ha sido una temporada muy buena para la Kardashian pues ha recibido unos beneficios de 22 millones de dólares, a lo que hay que sumar lo recibido por el show 'Keeping Up with the Kardashians' y la línea de moda que lleva junto a su hermana Kylie Jenner.

No hay duda de que este año ha sido muy diferente en el mundo de la moda porque, además, ha sido la primera vez que una modelo curvy, Ashley Graham, ha entrado a formar parte de esta lista tan prestigiosa.