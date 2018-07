Kendall Jenner ahora lleva dentadura de oro

No sabemos si Kendall Jenner quiere que la moda de los dientes de oro vuelva, si se trata de un complemento para llamar la atención o si verdaderamente se siente favorecida con esa sonrisa tan brillante y dorada. La modelo, que está pasando unos días en Londres junto a su inseparable amiga Bella Hadid, con la que ha compartido varias fotos en las redes sociales y con la que protagonizó una escena de lo más obscena dedicada a los paparazzis, ha lucido como nunca antes.

En su estancia en la ciudad británica con motivo de la London Fashion Week, Kendall ha conseguido dejarnos a todos con los ojos como platos rescatando ese complemento tan pasado de moda. Apareció con un total look white de lo más criticado, compuesto por un minivestido, un jersey de crochet y unas botas, pero lo más destacado no fue el outfit, sino el complemento que decoraba sus dientes. Jenner apareció en la after party de Bruberry con dos dientes de oro, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por Daily Mail.

La modelo quiso demostrar, al igual que el resto de sus hermanas, que puede ponerse lo que quiera, y optó por cubrir con una funda dorada dos de sus dientes. La encargada de difundir esta desafortunada elección de complementos de su gran amiga, fue Bella Hadid, que compartió una foto en su cuenta de Instagram de Kendall sin parar de sonreír. Pero la mayor de las hermanas Jenner no quiso hacer eco de este accesorio en sus redes sociales, y aunque compartió imágenes de esa noche en ninguna de ellas aparece sonriendo.