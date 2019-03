Kelsie Swygart desata la polémica en las redes sociales por tapar sus pecas con maquillaje

Kelsie Swygart es una joven que ha vivido en primera persona el poder que tienen las redes sociales. Y es que la joven subió una imagen suya a Instagram, como tantas otras que suele publicar al día, sin saber que la foto iba a desencadenar una gran polémica.

En la imagen vemos a Kelsie con una parte de la cara sin nada de maquillaje donde se ven las pecas que cubren su rostro mientras que la otra mitad está completamente maquillada y por lo tanto las pecas han desaparecido en su totalidad. La joven compartió esta fotografía como parte del reto 'Power of Makeup' y ella solo quería resaltar el poder de la imagen, informa The Mirror.

Algo que ha ido mucho más allá, pues Swygart empezó a recibir cientos de comentarios donde le reprochaban que tapara sus pecas a lo que ella terminó contestando: "NO USO ESE MAQUILLAJE NUNCA. Lo hice por el reto. La mayoría de los días no llevo maquillaje salvo cuando trabajo y entonces solo cejas, delineador de ojos y máscara de pestañas". Y añade a sus críticos: "Incluso si llevara este look glam cada día, a nadie debería importarle salvo a mí. Me siento bella con o sin maquillaje. Este reto era divertido y lo volveré a hacer pronto! Gracias a todos por vuestra amabilidad y los comentarios de apoyo".

En otro post, Kelsie añade: "Cuando subí el primer ‘power of makeup’ nunca imaginé ni en un millón de años que la gente reaccionaría así". Señala que "estoy un poco en shock y un poco sobrepasada por lo grande que ha sido. Me ha llevado años estar a gusto conmigo misma y es algo en lo que trabajo cada día. Pero empoderar a otros era todo lo que quería con esto", concluye.