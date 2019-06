El doloroso tratamiento de cuerpo de Kaley Cuoco

Kaley Cuoco ha decidido compartir el mal trago de los tratamientos a los que se somete y mostrárselo así a sus seguidores...

Después de meses de estrés y duros entrenamientos, la actriz de 'The Big Bang Theory' acude a un centro estético donde se somete a diferentes tratamientos pensados para destensar los músculos y mejorar la circulación, unos tratamientos que por lo que parece son bastante dolorosos.

Así lo ha compartido Kaley Cuoco en su Instagram Stories. Todo para 'reiniciar' en cierta forma su cuerpo cuando, como ella misma afirma "se apaga por uso excesivo".

"Voy unas semanas y luego no puedo caminar. Creo que mi cuerpo simplemente comienza a apagarse simplemente por el uso excesivo. Si no me ocupo de eso, voy a desmoronarme. Tienes que cuidarte para poder cuidar de las cosas que te rodean”, afirmaba en uno de los vídeos.

