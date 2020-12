Jennifer Lopez aclara si se ha inyectado bótox en la cara a sus 51 años tras las muchas especulaciones que hay sobre sus retoques estéticos

Las operaciones de estética de nuestras famosas son uno de los temas entorno a los que siempre ha habido debate. Muchas de ellas, deciden reconocerlo sin ningún tipo de problemas, otras prefieren mantenerlo en secreto, y otras, simplemente no se han hecho tantas operaciones como se le atribuyen.

Este es el caso de Jennifer Lopez, que durante años ha reconocido no haberse inyectado botóx a pesar de que se vea increíblemente atractiva sin maquillar, sin peinar y a sus 51 años y de todas las veces que se ha hablado de sus supuestos retoques estéticos. Estas declaraciones las ha hecho en el vídeo promocional de su nueva marca, JLoBeauty.

Una línea cosmética para la que ha escogido un lema muy sencillo e identificativo, 'La belleza no tiene fecha de caducidad'. La actriz, también publicó en su momento un vídeo donde no se le apreciaban apenas arrugas y que recibió muchos comentarios. Y es precisamente por aquí por donde ha tirado la promoción de su nueva marca.

"No soy de esas persona (que usa bótox). Soy más de un cuidado facial más natural... pero quiero que mis productos funcionen", ha explicado en el primer vídeo promocional de la línea de cosméticos.

En el vídeo también ha reconocido que hace muchos años se lo ofrecieron y que se alegra mucho de no hacerlo: "Me pregunto qué me hubiera pasado si hubiese empezado con el bótox con 23... Cómo sería ahora".

Seguro que te interesa…

Las fotos que demuestran la tensa relación entre Jennifer Lopez y la exmujer de su prometido Alex Rodriguez