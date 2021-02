Irene Rosales se ha convertido en los últimos meses en toda una auténtica influencer, y es que a la mujer de Kiko Rivera le encanta compartir su día a día en su cuenta de Instagram. Y aunque la colaboradora no está pasando por uno de sus mejores momentos después del fallecimiento de sus padres en los últimos meses, hace todo lo posible por no perder la sonrisa ante sus seguidores.

A principios de verano sorprendió a sus seguidores después de anunciar que quería mejorar su sonrisa, por lo que decidió ponerse aparato. Eso sí, no fue la única corrección que se hizo, ya que aprovechó para quitarse las arrugas de la frente y retocarse ligeramente la nariz. Esta semana, la colaboradora ha vuelto a compartir con sus seguidores los retoques que se había vuelto a hacer después de varios meses.

"Me he aumentado un poquito el labio. Ya me los aumenté cuando tenía los aparatos y ahora que me los he quitado, me he visto el labio superchiquitito y me he dado un toquecito. Ahora se ven hinchados, pero queda maravilloso", explicaba sin filtro a sus seguidores. Aunque no ha sido la única corrección que se ha hecho, ya que ha decidido empezar un tratamiento para la oscuridad de las ojeras: "Tengo muchísimas, tengo un montón y era algo que quería empezar, y estoy muy contenta".

Y es que tanto la sevillana como su marido están pasando uno de los momentos muy difíciles después de que se hiciera pública la mala relación que actualmente tienen con Isabel Pantoja. Hace unos días la colaboradora confesó que necesitaba dedicarse tiempo y poder ocuparse de sí misma por lo que estos retoques pueden ser el inicio nueva etapa para ella.

