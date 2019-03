La famosa influencer que ha pedido perdón a sus seguidores tras sentirse estafados

Una nueva polémica ha nacido en redes sociales. La famosa influencer Aggie Lal (creadora del blog 'Travel in her shoes') ha tenido que disculparse con todos sus seguidores después de que algunos de ellos se hayan sentido completamente estafados.

A través de Instagram, Aggie Lal lanzó un curso a través de redes, que se supone que iba a durar unas 12 semanas, con el que te enseñaba a ser una influencer. Y aunque en un principio resultó bastante sospechoso el alto precio del curso, 500 euros, finalmente fueron 380 personas las que se inscribieron a este curso.

El curso consistía en una serie de vídeos que iba a publicar online, y aunque en un principio los publicaba con una calidad pésima, de pronto Aggie Lal dejó de colgar más vídeos, pero sí continuaba publicando fotos en su cuenta de Instagram por lo que el descontento y el sentimiento de estafa ha ido cada vez a más entre sus seguidores… Hasta tal punto ha llegado esta polémica que la famosa influencer ha decidido publicar un post disculpándose con ellos.

"Me desperté con la terrible noticia de que algunos de los estudiantes en mi curso de 'Mastertribe' se sienten decepcionados. Estaba desolada porque este curso era mi bebé, en el que he estado trabajando desde junio. Nos llevó 9 meses a mí y a mi equipo crear casi 9 horas de clases de vídeo. Nunca he ocultado ninguna información, siempre he sido abierta sobre todo lo que sé: incluyendo compartir mi media kit, ejemplos de correo electrónico, Lightroom, Photoshop y tutoriales de cámara, etc. Quiero pedir disculpas sinceras desde el fondo de mi corazón a cualquier persona que sienta que lo que compartí no fue suficiente. Debido a algunos obstáculos con mi salud y conectividad WiFi, cuatro de los 66 vídeos no se subieron según lo programado la semana pasada. Me disculpé el fin de semana con la 'Mastertribe' directamente, pero ninguna excusa puede justificar que no apareciese ante quienes más me importan, mi tribu. He hablado directamente con cada 'Mastertriber' y le he ofrecido a cualquier persona que se sintiera decepcionada con toda la situación un reembolso completo (que se procesará este domingo). Me he sentido honrada de que tanta gente hermosa se uniera a la clase y me siento realmente mal por haber decepcionado a mi tribu. Mi intención siempre ha sido la de inspirar a esta comunidad a la que amo mucho y nunca querría que alguien se sintiese estafado. Estoy hablando de forma cercana con cada miembro de la 'Mastertribe', pero quería que mi comunidad en general sepa lo que está pasando", escribe Aggie en el post.