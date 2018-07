El hermano de la modelo paquistaní Qandeel Baloch ha sido detenido por la policía este domingo

La modelo paquistaní, Qandeel Baloch, fue asesinada este fin de semana a manos de su hermano, Waseem Azeem, cuando visitaba a sus padres en la localidad de Multan.

Lo más sorprende y frívolo del asesinato es que el autor confeso el hermano de la modelo, dijo en una rueda de prensa que la había asesinado pero que no había sufrido y, además añadió: "No me arrepiento de nada. No tengo remordimientos".

Primero fue incapacitada con una pastilla y posteriormente estrangulada. Waseem apuntó también que "su actitud se había convertido en algo que no podía soportar".

Un policía paquistaní ha sido el que ha detenido al hermano de la modelo asesinada y el jefe de la policía de Multan, Akram Azhar, ha anunciado que "las autoridades acusarán a Azeem de la comisión de lo que se conoce como crimen de honor y buscarán el 'castigo máximo' para él".

El asesinato podría suponerle la pena de muerte, aunque la ley paquistaní permite que la familia de la víctima pueda perdonarlo, la familia de la también asesinada, en este caso.