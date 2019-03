Heidi Klum muestra en Twitter su más tierna, e irreconocible, adolescencia

¡CÓMO HAS CAMBIADO, CHICA!

Hay personas que mejoran con los años, y ese es el caso de Heidi Klum. No es que con 19 años fuese fea la chica, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la rubia de bandera que ahora conocemos. La ex mujer de Seal ha decidido mostrar en su perfil de Twitter cómo fue su primera sesión como modelo y la imagen nos ha impactado... ¡¿Esa eras tú, Heidi!?