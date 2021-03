Georgina Rodríguez vive rodeada de lujo junto a Cristiano Ronaldo y a sus cuatro hijos, algo que se ve reflejado en la espectacular vestimenta con la que tiene acostumbrados a sus fans, sus increíbles viajes e, incluso, su casa, a la que perfectamente se le podría llamar mansión. Y es que a la influencer no le falta de nada, y mucho menos después de emprender con la nueva marca de ropa con la que sorprendía hace algunos días.

Ahora, ha demostrado una vez más su nivel de vida al enseñar una parte de su hogar que hasta ahora era desconocida para todos sus seguidores. En la imagen, que te mostramos en el vídeo de arriba, se ve un espectacular salón donde lo que destaca son unas luces neón en color morado con las iniciales de la pareja, "C" y "G", y acompañadas de un corazón en el centro.

Y esto no ha tardado en viralizarse, ya que muchos de sus seguidores han querido que Gio sepa lo mucho que les gusta su estilo: "Increíble", "Me encanta", decían algunos comentarios o "Deseo que disfrutéis de la obra y os acompañe a lo largo de vuestra vida. Una pieza que representa vuestro amor, vuestro inicio, esa energía que generáis y transformáis en luz todo lo que os rodea", escribía un amigo de la pareja muy orgulloso de la estética de dicho espacio. Incluso Paula Echevarría ha escrito: "¡Qué chulada!" al ver la instantánea. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

