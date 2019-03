Un error de Miss Turquía hace que le retiren la corona para siempre

Itir Esen es una joven de 18 años que iba a convertirse en la Miss que representara a Turquía en el próximo Miss Mundo (China). Sin embargo, un comentario que publicó la modelo en su cuenta de Twitter en el primer aniversario del golpe de estado, le ha costado su participación en el concurso.

Al parecer, la modelo relacionó el hecho de tener la menstruación con la sangre derramada por los mártires del fallido golpe. "Tengo mi período esta mañana para celebrar el día de los mártires del 15 de julio. Estoy celebrando el día sangrando en nombre de la sangre de nuestros mártires", decía Itir.

Can Sandikcioglu, responsable de toda la Organización Miss Turquía, anunció que tras varias horas comprobando si el tuit era o no de la modelo llegaron a la conclusión de que sí. Por esto mismo, aclaró que no pueden dejar que la organización promueva ese tipo de comentarios.

En su lugar, Asli Sümen se ha convertido en la nueva Miss Turquía 2017.