La enorme cantidad de dinero que Victoria Beckham pierde diariamente

Victoria Beckham celebra este año su décimo aniversario en el mundo de la moda. La ahora diseñadora ha festejado por todo lo alto este momento, debutando en la Semana de la Moda de Nueva York a dónde le ha acompañado toda su familia.

Pero las cuentas no salen. Según publica el The Sunday Times, la ex Spice Girl pierde al día unos 5.00 euros, y es que al parecer Victoria ha tomado más dinero prestado que el que ha generado beneficios: en total unos 15 millones de euros en los últimos ocho años.

Pero estos números rojos no parecen afectarle para nada, teniendo en cuenta que acapara más popularidad y portadas que las propias Kate Middleton y Meghan Markle. Es más, con motivo de su décimo cumpleaños en la moda ha montado una fiesta por todo lo alto, en la que tanto su marido, David Beckham, como sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, estuvieron presentes viendo como ella se lo pasaba en grande.